Oggi sette regioni sono sotto allerta per maltempo. Da domani sono previsti temporali, piogge intense e un calo delle temperature che durerà fino a fine settimana. La fase di ondata di caldo che ha interessato l’Italia nelle ultime settimane sta iniziando a rallentare. Le condizioni atmosferiche stanno cambiando, con temporali che si sono verificati nelle ultime ore in alcune zone. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.

L'ondata di caldo che ha interessato gran parte dell'Italia sta mostrando i primi segnali di cedimento. I temporali che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto le regioni del Nord, ma anche alcune aree del Centro e del Sud, indicano infatti un progressivo indebolimento dell'anticiclone, che sta lasciando spazio all'ingresso di correnti più instabili. Nei prossimi giorni il ricambio d'aria favorirà un graduale calo delle temperature e un aumento dell'instabilità atmosferica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Maltempo, oggi allerta in 7 regioni. Da domani temporali, piogge e caldo in picchiata fino al fine settimana. Le previsioni

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Meteo: NUOVA ALLERTA per Temporali e Grandine, ecco quali saranno le regioni più a rischio

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