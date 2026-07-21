L’Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto ha chiesto chiarimenti all’Asl sulla riduzione di quattro milioni di euro destinati alle prestazioni aggiuntive. La diminuzione delle risorse ha suscitato preoccupazioni sulla possibilità di garantire i servizi sanitari previsti. L’Asl ha fornito alcune precisazioni, ma senza specificare come intende coprire il fabbisogno derivato dal taglio di fondi. La questione riguarda principalmente il mantenimento di prestazioni extra rispetto ai servizi standard offerti.

Tarantini Time Quotidiano La riduzione delle risorse destinate alle prestazioni aggiuntive continua a far discutere. Dopo le precisazioni dell’Asl Taranto, secondo cui la delibera approvata integra i budget già programmati e non comporta una loro riduzione, interviene l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che invita l’Azienda sanitaria a spiegare come sarà possibile mantenere gli stessi livelli di assistenza con uno stanziamento inferiore rispetto all’anno precedente. A esprimere le perplessità è il presidente Pierpaolo Volpe, che definisce la questione tutt’altro che marginale perché riguarda direttamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Prestazioni aggiuntive, l’OPI Taranto all’Asl: “Con quattro milioni in meno come saranno garantiti i servizi?”

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