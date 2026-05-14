Visite mediche la Regione abbatte le liste d' attesa | 61 milioni di euro per le prestazioni aggiuntive
La Regione ha stanziato 61 milioni di euro destinati ad aumentare le prestazioni di specialistica ambulatoriale in Lombardia. Con questa somma, vengono finanziate più di 3,5 milioni di visite mediche in più rispetto al normale volume di attività. L’obiettivo dichiarato è ridurre le liste d’attesa e garantire un accesso più rapido ai servizi sanitari per i cittadini. La ripartizione delle risorse coinvolge diverse strutture sanitarie pubbliche e private sul territorio regionale.
Dalla Regione arrivano 61 milioni di euro per finanziare oltre 3,5 milioni di prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale in tutta la Lombardia. La quota arriva dal pacchetto da 91 milioni di euro approvato lunedì dalla Giunta regionale per rafforzare il piano di abbattimento delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Ciao! È stato pubblicato un interpello fino al 08.06. Purtroppo il giorno 7 ( e per i giorni successivi) devo partire fuori regione per accompagnare un familiare per delle visite mediche approfondite, quindi non sarò presente agli scrutini e tutta la burocrazia finale. - Facebook facebook
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