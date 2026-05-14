Visite mediche la Regione abbatte le liste d' attesa | 61 milioni di euro per le prestazioni aggiuntive

La Regione ha stanziato 61 milioni di euro destinati ad aumentare le prestazioni di specialistica ambulatoriale in Lombardia. Con questa somma, vengono finanziate più di 3,5 milioni di visite mediche in più rispetto al normale volume di attività. L’obiettivo dichiarato è ridurre le liste d’attesa e garantire un accesso più rapido ai servizi sanitari per i cittadini. La ripartizione delle risorse coinvolge diverse strutture sanitarie pubbliche e private sul territorio regionale.

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