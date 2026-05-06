Prestazioni aggiuntive durante il Covid pagate meno del dovuto Asp condannata

Il Tribunale di Sciacca ha stabilito che l’Asp Agrigento deve versare circa 10 mila euro a diversi medici della provincia. Questi professionisti avevano eseguito prestazioni extra durante l’emergenza Covid tra il 2021 e il 2022, ma non avevano ricevuto l’intera somma dovuta. La decisione riguarda il mancato pagamento di alcune prestazioni aggiuntive fornite in quel periodo.

Il Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, ha condannato l’Asp Agrigento al pagamento di circa 10 mila euro in favore di alcuni medici della provincia che avevano svolto prestazioni aggiuntive durante l’emergenza Covid tra il 2021 e il 2022.Il giudice ha accolto le tesi difensive sostenute.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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IrpiniaTv. . ' , Autorizzate fino a 31mila ore di prestazioni aggiuntive "a gettone" per tenere aperti i reparti. di Christian Masiello #itv - facebook.com facebook