Presa di servizio 1° settembre per docente che ha ottenuto trasferimento o utilizzazione | in quale sede e plesso ci si deve presentare

Il 1° settembre, i docenti trasferiti o con passaggio di ruolo devono presentarsi nella nuova scuola di titolarità. Chi ottiene assegnazione provvisoria o utilizzazione deve invece prendere servizio nell’istituto in cui è stato soddisfatto nella mobilità, anche se non è la scuola di titolarità.

I docenti che hanno ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo dovranno prendere servizio il prossimo 1° settembre nella nuova scuola di titolarità. Chi otterrà assegnazione provvisoria o utilizzazione dovrà prendere servizio non nella scuola in cui è titolare, ma nell’istituto in cui è stato soddisfatto nella mobilità annuale. In caso di scuole con più plessi, la sede, tuttavia, si conoscerà nei primi giorni di settembre. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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