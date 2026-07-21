Presa di servizio 1° settembre per docente che ha ottenuto trasferimento o utilizzazione | in quale sede e plesso ci si deve presentare

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 1° settembre, i docenti trasferiti o con passaggio di ruolo devono presentarsi nella nuova scuola di titolarità. Chi ottiene assegnazione provvisoria o utilizzazione deve invece prendere servizio nell’istituto in cui è stato soddisfatto nella mobilità, anche se non è la scuola di titolarità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I docenti che hanno ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo dovranno prendere servizio il prossimo 1° settembre nella nuova scuola di titolarità. Chi otterrà assegnazione provvisoria o utilizzazione dovrà prendere servizio non nella scuola in cui è titolare, ma nell’istituto in cui è stato soddisfatto nella mobilità annuale. In caso di scuole con più plessi, la sede, tuttavia, si conoscerà nei primi giorni di settembre.  L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

Video Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

Notizie e thread social correlati

Un docente che ha appena ottenuto il trasferimento può comunque chiedere assegnazione provvisoria nella stessa provincia o per la stessa classe di concorso?Un docente trasferito di recente può richiedere un’assegnazione provvisoria nella stessa provincia o per la stessa classe di concorso.

Mobilità: i docenti prenderanno servizio il 1° settembre nella nuova scuola. Ma la sede effettiva si deciderà dopoI docenti coinvolti nella mobilità prenderanno servizio il primo settembre nella scuola assegnata, anche se la sede definitiva sarà stabilita...

Argomenti più discussi: Presa di servizio supplenti Gps, per chi sarà al 1° settembre; GPS 150 preferenze e neoimmessi in ruolo: la presa di servizio non può avvenire prima del 1° settembre. Tutte le info (GUIDA MIM); Immissioni in ruolo docenti 2026, dopo il primo turno di nomine sono previsti ulteriori scorrimenti; DOCENTE CHE HA ACCETTATO NOMINA IN RUOLO A.S. 2026/2027: PUO' ESSERE DESTINATARIO DI ALTRA NOMINA PER DIVERSO ORDINE E GRADO ?PUO' ACCETTARE SUPPLENZA DA GPS E CONGELARE RUOLO OTTENUTO?.

presa di presa di servizio 1Presa di servizio 1° settembre per docente che ha ottenuto trasferimento o utilizzazione: in quale sede e plesso ci si deve presentareI docenti che hanno ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo dovranno prendere servizio il prossimo 1° settembre nella nuova scuola di titolarità. Chi otterrà assegnazione provvisoria o utilizzazio ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web