Mobilità | i docenti prenderanno servizio il 1° settembre nella nuova scuola Ma la sede effettiva si deciderà dopo

I docenti coinvolti nella mobilità prenderanno servizio il primo settembre nella scuola assegnata, anche se la sede definitiva sarà stabilita successivamente. I movimenti sono stati pubblicati ieri e comprendono trasferimenti tra province, tra scuole e passaggi di cattedra e ruolo. La decisione sulla sede precisa arriverà dopo le assegnazioni iniziali.

Mobilità docenti: pubblicati ieri i movimenti, dai trasferimenti provinciali e interprovinciali ai passaggi di cattedra e ruolo. I docenti trasferiti o che hanno ottenuto mobilità professionale dovranno assumere servizio nella nuova scuola il 1° settembre 2026. Se la scuola in cui il docente acquisirà la titolarità ha più plessi, anche in comuni diversi, l’assegnazione avverrà dopo la presa di servizio. Sarà il Dirigente Scolastico a disporre l’assegnazione sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti dal punto di vista didattico e dalla Contrattazione di istituto. Se il docente ha particolari e motivate esigenze, è bene farlo presente se questi rientrano nei criteri stabiliti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026, i consigli per la compilazione della domanda

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