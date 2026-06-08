Un docente che ha appena ottenuto il trasferimento può comunque chiedere assegnazione provvisoria nella stessa provincia o per la stessa classe di concorso?

Un docente trasferito di recente può richiedere un’assegnazione provvisoria nella stessa provincia o per la stessa classe di concorso. Questa possibilità è stata discussa durante un question time trasmesso il 4 giugno 2026 su una piattaforma dedicata all’istruzione. La discussione ha coinvolto esperti del settore e si è concentrata sulle procedure di mobilità dei docenti dopo la pubblicazione degli esiti dello scorso fine settimana.

Nel question time del 04 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli insegnanti, è stato affrontato il tema della mobilità docenti dopo la pubblicazione degli esiti avvenuta la scorsa settimana. L’attenzione si sposta ora sulla trattativa per il contratto integrativo relativo ad assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, con un focus su possibili deroghe, vincoli e margini di intervento per il personale docente interessato. Sì. Non esiste alcuna incompatibilità tra l’ottenimento della mobilità e la successiva richiesta di assegnazione provvisoria. Il docente può chiedere assegnazione provvisoria nella stessa provincia oppure in un’altra provincia e può richiederla sia per la stessa classe di concorso sia, in alcuni casi, per un’altra classe di concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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