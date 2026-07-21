prende il posto di ivan zazzaroni bomba clamorosa a ballando con le stelle

Una novità significativa riguarda il cambio di giuria di “Ballando con le Stelle”: il nuovo membro prenderà il posto di Ivan Zazzaroni. La produzione ha annunciato il cambiamento, senza specificare i motivi. La prossima edizione si preannuncia con molte attese, anche in relazione alla composizione del cast e alla giuria. La sostituzione di Zazzaroni rappresenta un punto di svolta per il programma. La data di inizio non è stata ancora comunicata.

C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, non solo per quanto riguarda il cast ma, soprattutto, per quanto riguarda la giuria. Certo come saprete l’addio di Selvaggia Lucarelli, che condurrà “L’Isola dei Famosi” ma anche gli altri giurati sono in dubbio. In particolare Ivan Zazzaroni, che potrebbe essere sostituito da un nome impensabile. Ecco di chi si tratta. Il prossimo 3 di ottobre dovrebbe partire la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Manca quindi ancora molto tempo ma Milly Carlucci e la produzione stanno già lavorando al fine di rendere la nuova edizione spettacolare. Ballando è, in effetti, un programma seguitissimo dal pubblico e ogni anno le attese sono sempre tante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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