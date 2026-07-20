al posto di selvaggia lucarelli in giuria ballando con le stelle ingresso bomba

Selvaggia Lucarelli ha lasciato il suo ruolo in giuria a Ballando con le Stelle. La sua uscita dal programma si è verificata dopo settimane di discussioni e cambiamenti nei componenti del cast. La produzione ha annunciato la sostituzione, ma senza specificare dettagli sui motivi o sui nuovi membri. La decisione arriva in un momento di rinnovamento dello show, che prevede anche altri cambiamenti nel cast e nelle modalità di produzione. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato i tempi di eventuali inserimenti o modifiche future.

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle continua a ridisegnare gli equilibri dello storico talent di Rai 1. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi sui possibili sostituti, emergono nuovi retroscena che potrebbero cambiare in modo significativo la composizione della giuria e il volto della prossima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, fissata per il 3 ottobre, la macchina organizzativa dello show è ormai al lavoro per definire gli ultimi tasselli. Oltre al cast dei concorrenti, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla giuria, destinata a subire un’importante trasformazione dopo l’uscita della giornalista, passata a Mediaset dove guiderà L’Isola dei Famosi e sarà anche opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Selvaggia Lucarelli sostituita da Belen a Ballando con le Stelle

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