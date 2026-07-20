Il campione al posto di Ivan Zazzaroni Bomba sulla giuria di Ballando con le stelle | è lui
Un nuovo membro si unisce alla giuria di Ballando con le Stelle, sostituendo Ivan Zazzaroni. La decisione riguarda un nome noto nel mondo dello spettacolo, che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. La modifica riguarda anche la composizione complessiva del panel, con l’obiettivo di rinnovare il programma. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dagli organizzatori. La prossima stagione dovrebbe partire nel mese di febbraio.
La prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe aprirsi con una delle rivoluzioni più importanti degli ultimi anni. Le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore raccontano di un profondo rinnovamento del cast fisso del programma, con nuovi ingressi destinati a modificare gli equilibri dello show e a dare un volto diverso alla giuria che accompagna le esibizioni dei concorrenti. Dopo stagioni caratterizzate da una squadra ormai consolidata, sembra che sia arrivato il momento di cambiare. L’idea sarebbe quella di intervenire proprio sui ruoli più delicati della trasmissione, ridisegnando sia il tavolo dei giudici sia alcune figure centrali presenti in studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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