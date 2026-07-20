La prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe aprirsi con una delle rivoluzioni più importanti degli ultimi anni. Le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore raccontano di un profondo rinnovamento del cast fisso del programma, con nuovi ingressi destinati a modificare gli equilibri dello show e a dare un volto diverso alla giuria che accompagna le esibizioni dei concorrenti. Dopo stagioni caratterizzate da una squadra ormai consolidata, sembra che sia arrivato il momento di cambiare. L’idea sarebbe quella di intervenire proprio sui ruoli più delicati della trasmissione, ridisegnando sia il tavolo dei giudici sia alcune figure centrali presenti in studio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Il campione al posto di Ivan Zazzaroni”. Bomba sulla giuria di Ballando con le stelle: è lui

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