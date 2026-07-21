Premio Mario Tobino 2026 Andrà a Lino Guanciale volto tv dello psichiatra

Il Premio Mario Tobino 2026 è stato assegnato a Lino Guanciale, noto attore italiano. La cerimonia si svolgerà durante la prima serata della 97a edizione del Premio Letterario Viareggio Rèpaci, giovedì al Belvedere delle Maschere. Guanciale interpreterà il ruolo dello psichiatra durante l’evento. La premiazione è organizzata dalla Fondazione Mario Tobino.

La Fondazione Mario Tobino ha conferito il Premio Tobino 2026 a Lino Guanciale, uno degli attori più apprezzati del panorama italiano, che sarà protagonista della prima serata della 97a edizione del Premio Letterario Viareggio Rèpaci, giovedì al Belvedere delle Maschere. Negli anni il Premio Tobino è stato attribuito a personalità che, con il proprio lavoro, hanno contribuito a mantenere viva la memoria e il pensiero dello scrittore viareggino. Tra i premiati figurano lo scrittore e sceneggiatore Giampaolo Simi, la presidente dell’associazione Woman to Be Maria Grazia Anatra e la professoressa Paola Italia, tra le massime studiose dell’opera di Tobino e curatrice del Meridiano dedicato allo scrittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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