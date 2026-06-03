Luisa Ranieri Carlo Verdone e Lino Guanciale grandi protagonisti dei Nastri d' Argento 2026
I Nastri d'Argento 2026 saranno consegnati sabato 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli durante una cerimonia organizzata dai Giornalisti Cinematografici Italiani. Tra i protagonisti della serata ci sono attori come Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale. La premiazione si svolge in una manifestazione annuale dedicata al cinema italiano.
Saranno consegnati questo sabato, 6 giugno, al Teatro San Carlo di Napoli, i nastri d'Argento 2026, nella serata organizzata dai Giornalisti Cinematografici Italiani -SNGCI. Resi noti oggi i primi premi della sesta edizione della manifestazione, organizzata anche quest'anno in collaborazione con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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