Luisa Ranieri ha vinto un premio ai Nastri d’Argento 2026, condividendolo con Carlo Verdone e Lino Guanciale. La cerimonia si è svolta questa sera, con riconoscimenti consegnati in diverse categorie. La premiazione ha visto anche altri attori e registi ricevere riconoscimenti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le motivazioni. La serata si è conclusa con un brindisi e l’annuncio dei prossimi eventi legati alla stagione cinematografica italiana.

La stagione delle serie tv italiane si prepara a celebrare i suoi protagonisti. In attesa della cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, in programma il 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, sono stati annunciati i primi riconoscimenti speciali che premiano alcuni dei volti più amati della serialità italiana. Tra questi spiccano Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale, tre interpreti che negli ultimi anni hanno saputo conquistare pubblico e critica con percorsi molto diversi ma ugualmente significativi. Luisa Ranieri è la “Protagonista Grandi Serie 2026”. Ad aprire il palmarès è Luisa Ranieri: l’attrice ha ricevuto il premio come Protagonista Grandi Serie 2026 grazie a La Preside. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nastri d’Argento 2026, Luisa Ranieri vince con Carlo Verdone e Lino Guanciale

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Leccellenza napoletana che incanta il mondo: Luisa Ranieri vince il Nastro dArgento

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