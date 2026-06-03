Nastri d’Argento 2026 Luisa Ranieri vince con Carlo Verdone e Lino Guanciale

Da dilei.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Luisa Ranieri ha vinto un premio ai Nastri d’Argento 2026, condividendolo con Carlo Verdone e Lino Guanciale. La cerimonia si è svolta questa sera, con riconoscimenti consegnati in diverse categorie. La premiazione ha visto anche altri attori e registi ricevere riconoscimenti, senza ulteriori dettagli sui motivi o le motivazioni. La serata si è conclusa con un brindisi e l’annuncio dei prossimi eventi legati alla stagione cinematografica italiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La stagione delle serie tv italiane si prepara a celebrare i suoi protagonisti. In attesa della cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, in programma il 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, sono stati annunciati i primi riconoscimenti speciali che premiano alcuni dei volti più amati della serialità italiana. Tra questi spiccano Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale, tre interpreti che negli ultimi anni hanno saputo conquistare pubblico e critica con percorsi molto diversi ma ugualmente significativi. Luisa Ranieri è la “Protagonista Grandi Serie 2026”. Ad aprire il palmarès è Luisa Ranieri: l’attrice ha ricevuto il premio come Protagonista Grandi Serie 2026 grazie a La Preside. 🔗 Leggi su Dilei.it

nastri d8217argento 2026 luisa ranieri vince con carlo verdone e lino guanciale
© Dilei.it - Nastri d’Argento 2026, Luisa Ranieri vince con Carlo Verdone e Lino Guanciale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Leccellenza napoletana che incanta il mondo: Luisa Ranieri vince il Nastro dArgento

Video Leccellenza napoletana che incanta il mondo: Luisa Ranieri vince il Nastro dArgento

Notizie e thread social correlati

Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale grandi protagonisti dei Nastri d'Argento 2026I Nastri d'Argento 2026 saranno consegnati sabato 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli durante una cerimonia organizzata dai Giornalisti...

Leggi anche: Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, primi vincitori: premiati Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale

Temi più discussi: TUTTI I CANDIDATI 2026; IL RICONOSCIMENTO - Nastri d’Argento Grandi Serie: Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale i primi vincitori; Chi è Luisa Ranieri, la moglie di Luca Zingaretti? | Tra noi rispetto e desiderio di non sedersi; Antonio Albanese su Netflix: un film pluripremiato per ridere, ma anche per riflettere.

luisa ranieri nastri d argento 2026Nastri D'Argento Grandi Serie, i primi premi assegnati: riconoscimento speciale a Luisa RanieriÈ Luisa Ranieri ad inaugurare il palmarès dei Nastri d’Argento Grandi Serie che saranno consegnati sabato prossimo 6 giugno al ... msn.com

luisa ranieri nastri d argento 2026Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: premi a Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino GuancialeLeggi su Sky TG24 l'articolo Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: premi a Luisa Ranieri, Carlo Verdone e Lino Guanciale ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web