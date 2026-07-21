Il 21 luglio, alle ore serali, è stata recitata una preghiera rivolta agli Angeli Custodi. Nella supplica, si chiede loro di proteggere dalle avversità e di offrire conforto nelle difficoltà, mantenendo il desiderio di seguire la volontà divina. La preghiera, rivolta alla sera, invita a riposare sotto la protezione spirituale degli Angeli.

La suggestiva supplica agli Angeli Custodi affinché ci proteggano contro le avversità e ci offrano conforto nelle difficoltà, sempre secondo il volere di Dio. Chiediamo il perdono per le nostre fragilità quotidiane, certi che la misericordia di Dio possa operare per noi anche nell’oscurità più fitta: gli Angeli saranno la nostra guida. Ci mettiamo alla santa presenza di Dio invocando la protezione dei Suoi Angeli affinché veglino sul nostro riposo e ci preservino da ogni male. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 21 luglio: riposiamo sotto la protezione degli Angeli Custodi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Preghiera del mattino 9 giugno: invochiamo la protezione degli Angeli CustodiIl 9 giugno è stata recitata una preghiera mattutina dedicata all’invocazione degli Angeli Custodi.

Preghiera della sera, 5 maggio: per un riposo sereno e la protezione degli AngeliIn questa sera del 5 maggio, si invita a pregare per un riposo sereno, affidando al Signore le fatiche e le speranze del giorno.

Argomenti più discussi: Leone XIV: visita privata a Montecassino, implorazione per la pace sulla tomba di San Benedetto; Striscia di Gaza. P. Romanelli (parroco): Le strade di Gaza sono distrutte, gasolio a 13,5 dollari al litro e benzina a 27; L'abbraccio di Coriano a Tania: proclamato il lutto cittadino. In agenda il presidio contro la violenza; Riccione celebra la Madonna del Mare tra tradizione e fede.

#MadonnaDellaCivita - Results on X | Live Posts & Updates x.com