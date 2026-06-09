Preghiera del mattino 9 giugno | invochiamo la protezione degli Angeli Custodi

Il 9 giugno è stata recitata una preghiera mattutina dedicata all’invocazione degli Angeli Custodi. La preghiera chiede protezione dalla Provvidenza, affinché gli angeli accompagnino nel percorso di vita e conducano alla gioia eterna. La supplica si rivolge a ricevere sostegno e guida spirituale, con l’obiettivo di affrontare la giornata con fiducia e serenità.

La preghiera alla Provvidenza per ricevere la protezione degli angeli custodi, per essere sorretti nel cammino della vita e giungere insieme a loro alla gioia eterna. In questo giorno, elevare il nostro spirito significa riconoscere che non camminiamo mai soli lungo le strade quotidiane. Affidiamoci allora con totale fiducia alla loro costante protezione, cercando di imitare il loro esempio luminoso nel quotidiano e umile cammino della fede. Mettiamoci alla presenza del Signore con umiltà, chiedendo che il Suo Spirito guidi ogni nostra azione e che la luce del Risorto risplenda sul nostro volto. O Dio, che nella Tua misteriosa Provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per pervenire con loro alla gioia eterna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Preghiera del Mattino MARTEDI 2 GIUGNO | San Michele Arcangelo proteggi me la mia famiglia

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