In questa sera del 5 maggio, si invita a pregare per un riposo sereno, affidando al Signore le fatiche e le speranze del giorno. La preghiera include l’invocazione della protezione degli Angeli per la propria casa e le persone care. Il momento di preghiera si svolge mentre il sole tramonta, segnando la fine del giorno.

Mentre il sole tramonta, raccogliamoci in preghiera per affidare al Signore fatiche e speranze, invocando la protezione degli Angeli sulla nostra casa e sui nostri cari. Mentre le ombre della sera si allungano e il trambusto del mondo tace, sentiamo il desiderio profondo di ritrovare la pace nel silenzio del cuore. Innalziamo con fiducia la nostra anima al Padre, affinché la notte che ci attende sia custode di un riposo sereno, e chiediamo con umiltà il perdono per le nostre fragilità, certi che la Sua divina misericordia brilla per noi anche nell’oscurità. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 5 maggio: per un riposo sereno e la protezione degli Angeli

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