Precipita dalla terrazza muore a Roma l' attore e regista catanese Pippo Di Marca

L’attore e regista catanese Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere caduto dal quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. La polizia è intervenuta sul luogo e ha avviato le indagini. La morte è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Gli agenti hanno trovato il corpo nel cortile interno dell’edificio. La scena è stata sequestrata e si attendono eventuali verifiche sui motivi della caduta.

L’attore e regista catanese Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l’87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Precipita da terrazza, muore a Roma l'attore Pippo di Marca

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