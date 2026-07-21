L'attore e regista Pippo di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato dal quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. È noto per aver interpretato Andreotti in un film di Bellocchio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della caduta. Nessun’altra persona è coinvolta. La notizia si è diffusa nelle ultime ore.

L'attore e regista Pippo di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Cosa è successo Secondo la dirigente del commissariato di zona, l'86enne sarebbe caduto accidentalmente oppure si sarebbe gettato. "Non sussistono infatti elementi riconducibili a un omicidio", ha riferito all'Adnkronos. In attesa dell'arrivo della polizia mortuaria, il corpo è ricoperto da un lenzuolo termico nel mezzo della strada adesso recintata dalle forze dell'ordine, mentre chi lo conosceva si accalca per chiedere informazioni sull'accaduto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Pippo di Marca, morto l'attore: è precipitato da un terrazzo a Roma, Interpretò Andreotti nel film di Bellocchio

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