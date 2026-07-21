Un escursionista è caduto da circa dieci metri di altezza lungo una scogliera mentre percorreva un sentiero vicino alla spiaggia di Acquarilli. L’incidente è avvenuto mentre si trovava in zona naturale e priva di protezioni. I soccorsi sono stati complessi e hanno richiesto l’intervento di un elicottero del servizio di emergenza, che ha trasportato la persona ferita in ospedale. La vittima aveva raggiunto la luogo per trascorrere del tempo in libertà, ma è uscita dal percorso e ha perso l’equilibrio.

Capoliveri (Livorno), 21 luglio 2026 - Aveva tranquillamente imboccato il sentiero per andare a godersi in libertà le acque cristalline della celebre spiaggia naturista di Acquarilli, ma è uscito inavvertitamente dal tracciato ed è precipitato dalla un'altezza di circa 10 metri lungo la scogliera che si affaccia sull'arenile. Per lui, un turista tedesco tra i 35 e 45 anni, è stato necessario attivare l'elisoccorso che lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale di Grosseto. L’allarme è scattato nella mattina di lunedì 21 luglio intorno alle 12.15. Imponente la macchina dei soccorsi che è intervenuta, nonostante la difficoltà oggettiva di raggiungere l'arenile tramite un sentiero scosceso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Precipita dalla scogliera: Elba, pauroso volo di dieci metri. Complicati soccorsi, trasferito con Pegaso

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