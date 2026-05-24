Pauroso incidente auto va fuori strada e precipita per dieci metri
Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, precipitando per circa dieci metri lungo una scarpata. L’incidente è avvenuto questa mattina in una zona di campagna, coinvolgendo un veicolo che ha perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e verificato le sue condizioni. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita. La polizia ha delimitato l’area per i rilievi del caso.
Barga (Lucca), 24 maggio 2026 – Pauroso incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello avvenuto questa sera nel comune di Barga, quando una Fiat Punto bianca con alla guida una automobilista di Fornaci di Barga, in compagnia del suo cane, è uscita fuori strada precipitando per oltre 10 metri nel dirupo sottostante. borghesi Una passeggiata con il proprio amico a quattro zampe nella zona montana di Renaio che si è trasformata in un incubo al momento del rientro verso Val di Vaiana, precisamente nella discesa che conduce al Ponte di Catagnana, dove per cause ancora da stabilire con esattezza, nell’entrare in un tornante la donna ha perso il completamente il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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