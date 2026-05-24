pauroso incidente auto va fuori strada e precipita per dieci metri

Notizia in breve

Un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, precipitando per circa dieci metri lungo una scarpata. L’incidente è avvenuto questa mattina in una zona di campagna, coinvolgendo un veicolo che ha perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e verificato le sue condizioni. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita. La polizia ha delimitato l’area per i rilievi del caso.