Un uomo ha accusato un malore in mare sulla spiaggia libera del Puntone di Scarlino. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e l’uomo è stato trasferito in elicottero con un’ambulanza Pegaso in codice rosso. L’incidente è avvenuto domenica 5 luglio 2026. Nessuna altra persona coinvolta o ferita. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno indagando sulle cause del malore.

Scarlino, 5 luglio 2026 – Una domenica di relax che si trasforma in dramma. Accade nella spiaggia libera del Puntone di Scarlino, dove un uomo ha avuto un malore. E’ andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto. Poi il trasferimento all’ospedale Le Scotte di Siena. Le sue condizioni sono gravissime. Accade nel pomeriggio di domenica 5 luglio. Sono stati alcuni bagnanti vedendo l’uomo in mare in difficoltà. E’ stato prima soccorso dalla gente in spiaggia, quindi dal 118, velocemente chiamato e arrivato con un’ambulanza della Croce Rossa di Follonica. Le condizioni sono apparse subito molto gravi: l’uomo era in arresto cardiaco, e il personale è partito con le manovre rianimatorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ gravissimo dopo il malore in mare: scattano i soccorsi, trasferito con Pegaso in codice rosso

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