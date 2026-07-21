Prata di Pordenone scomparsa la 15enne Sajid Mahnoor

Una ragazza di 15 anni, nata in Pakistan e residente con la famiglia a Prata di Pordenone, si è allontanata volontariamente dalla propria abitazione la mattina del 20 luglio.

Una ragazza di 15 anni, Sajid Mahnoor, nata in Pakistan e residente assieme alla famiglia a Prata di Pordenone si è allontanata volontariamente dall’abitazione la mattina del 20 luglio. E’ alta 167 cm, corporatura media tendente all’esile, capelli neri e lunghi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi di colore blu scuro e maglia a maniche corte sempre di colore blu scuro, priva di borsa. Chiunque abbia informazioni in merito alla scomparsa della minore SAJID Mahnoor è pregato di contattare le Forze di Polizia.rainews.it. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Pordenone.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Prata di Pordenone una serata informativa a tutela dei gattiA Prata di Pordenone si è svolta una serata informativa dedicata alla tutela dei gatti.

Leggi anche: Sara Mottaleb scomparsa a Torino, ritrovata la 15enne: l’adolescente era sparita da 13 giorni

Temi più discussi: Scomparsa da casa per il suo 15-esimo compleanno, avviate le ricerche; Prata di Pordenone, 15enne si allontana da casa: attivate le ricerche per Sajid Mahnoor; Scomparsa una ragazza di 15 anni nel giorno del suo compleanno: avviate le ricerche; Mahnoor Sajid scompare a 15 anni nel giorno del compleanno: ricerche in corso. L'identikit.

Ricerche in corso per Mahnoor Sajid, 15 anni, scomparsa da Prata di Pordenone. Chi ha informazioni contatti le Forze dell’Ordine. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza x.com

Scomparsa da Prata di Pordenone, ricerche in corso per la 15enne Mahnoor SajidRicerche in corso per Mahnoor Sajid, 15 anni, scomparsa da Prata di Pordenone. Chi ha informazioni contatti le Forze dell’Ordine. nordest24.it

Mahnoor Sajid scompare a 15 anni nel giorno del compleanno: ricerche in corso. L'identikitPRATA DI PORDENONE (PORDENONE) - Sono ore di apprensione per Mahnoor Sajid, scomparsa la mattina di lunedì 20 luglio, giorno in cui ha compiuto 15 anni. Le ricerche ... ilgazzettino.it