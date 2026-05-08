A Prata di Pordenone una serata informativa a tutela dei gatti

A Prata di Pordenone si è svolta una serata informativa dedicata alla tutela dei gatti. L'iniziativa, gratuita e aperta a tutti i cittadini, ha fornito dettagli sulla gestione e le cure degli animali felini presenti nel territorio. Durante l'incontro sono state condivise informazioni pratiche e consigli utili per favorire il benessere dei gatti e la loro tutela. La serata ha coinvolto residenti e volontari interessati alla tutela animale.

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"???????????????"????????????????????????!Una serata informativa gratuita, aperta a tutta la cittadinanza per dare informazioni utili sulla tutela e gestione dei felini sul territorio,??????????????????????????????????????????????? e sui?????????????????????????????.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate La sicurezza dei fiumi Savio e Borello, nuova serata informativa del Comitato AlluvionatiIl Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e Valle del Savio organizza una nuova serata pubblica di informazione e confronto sul tema della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Finale, Gara 1 | Abba Pineto - Tinet Prata di Pordenone Serie A2 Credem Banca; Il cuore non basta ad un’ABBA incerottata: Prata vince 3-0 in Gara 2; PRATA DI PORDENONE | ARRESTATO 42ENNE MAROCCHINO PER SPACCIO E MALTRATTAMENTI: DOPO IL CARCERE, L’ESPULSIONE | 29/04/2026; ABBA Pineto, al via la finale play-off contro Prata di Pordenone. Volley A2, l'ABBA Pineto cerca la rimonta contro PordenonePINETO - Obiettivo: reagire. La serie di finale dei Play-Off Promozione della Serie A2 Credem Banca non concede pause: domani (mercoledì), alle 20:30, l’ABBA Pineto farà visita alla Tinet Prata di Por ... ekuonews.it Volley A2, l'ABBA Pineto cade anche in gara 2: Prata vince (3-0)Biancoazzurri condizionati dalle assenze: ad Allik si è aggiunto Krauchuk. Domenica si torna in Abruzzo per il terzo atto ... ekuonews.it TORNA LA "GIORNATA SULLA SICUREZZA STRADALE": PROTAGONISTI OLTRE 400 STUDENTI Educare alla sicurezza, fin da giovani, per costruire cittadini più consapevoli. Con questo obiettivo il Comune di Prata di Pordenone promuove la 2ª edizione d - facebook.com facebook