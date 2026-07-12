Sara Mottaleb scomparsa a Torino ritrovata la 15enne | l'adolescente era sparita da 13 giorni

La 15enne scomparsa a Torino il 29 giugno è stata ritrovata dopo 13 giorni. La ragazza, che si trovava dispersa, è in buone condizioni di salute. A comunicarlo è l’Associazione Penelope Piemonte.

È stata ritrovata la 15enne scomparsa a Torino il 29 giugno scorso, La ragazzina è in buone condizioni di salute. A darne notizia a Fanpage.it è l'Associazione Penelope Piemonte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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