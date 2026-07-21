Poveri ma ricchi | tutto quello che c’è da sapere sul film
Poveri ma ricchi: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Poveri ma ricchi, film commedia del 2016 diretto da Fausto Brizzi. Il film è liberamente tratto dall’originale francese Les Tuche (2011). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La famiglia Tucci di Torresecca, paesino della campagna romana, è composta dall’impiegato caseario Danilo e dalla casalinga Loredana, i loro figli, la commessa influencer adolescente Tamara e lo studioso bambino Kevi (senza la “n” finale per ignoranza del padre), lo zio botanico Marcello e la nonna pensionata e vedova Nicoletta. 🔗 Leggi su Tpi.it
Qui i poveri vivono meglio dei ricchi. Il segreto della felicità della Costa Rica
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Scusa Francesco, però sono anni che alcuni pensano che a pagare la transizione dovrebbero essere Oil&Gas e carbone: a loro avviso basterebbe il 5% sui guadagni per recuperare il costo sociale del carbonio (SCC).Quindi non i più poveri, ma i più ricchi e r x.com
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L’hanno già ribattezzata la legge Robin Hood. Ma qui non si tratta di rubare ai ricchi per dare ai poveri, ma semplicemente di abilità con l’arco: dal 2027 infatti, ovvero fra pochi mesi, nella provincia di Trento e in Trentino Alto Adige sarà possibile cacciare i ci facebook
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