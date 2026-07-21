Potenza | assalto bancomat con esplosivo 11 misure cautelari

Notizia in breve

A Potenza, i Carabinieri hanno arrestato 11 persone nell’ambito di un’indagine su un assalto a un bancomat con esplosivo. L’operazione ha coinvolto anche militari di Foggia. Sono state eseguite misure cautelari, ma non sono stati forniti dettagli sui presunti responsabili o sulle modalità dell’azione. L’indagine è ancora in corso per chiarire i ruoli e le eventuali altre persone coinvolte.