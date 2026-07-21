Potenza | assalto bancomat con esplosivo 11 misure cautelari
A Potenza, i Carabinieri hanno arrestato 11 persone nell’ambito di un’indagine su un assalto a un bancomat con esplosivo. L’operazione ha coinvolto anche militari di Foggia. Sono state eseguite misure cautelari, ma non sono stati forniti dettagli sui presunti responsabili o sulle modalità dell’azione. L’indagine è ancora in corso per chiarire i ruoli e le eventuali altre persone coinvolte.
I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza con il supporto di personale del Comando Provinciale di Foggia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto e tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato ai danni di istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L’indagine scaturisce da un furto perpetrato mediante l’utilizzo di esplosivo ai danni di uno sportello bancomat a Lavello, nel Potentino, nel marzo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Potenza: assalto bancomat con esplosivo, 11 misure cautelari
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