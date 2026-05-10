Bressana Bottarone assalto esplosivo al bancomat | ladri in fuga con i contanti

Nella notte tra sabato e domenica, alle 2, una banda nota come la 'marmotta' ha tentato di rubare dai bancomat di un centro abitato in provincia di Pavia. Dopo alcune settimane senza azioni di questo tipo, sono stati esplosi degli ordigni davanti a un sportello automatico, portando via i contanti e facendo scappare i malviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

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Bressana Bottarone (Pavia), 10 maggio 2026 - Torna in azione la banda della 'marmotta'. Dopo qualche settimana di tregua, alle 2 di oggi, domenica 10 maggio, è stato messo a segno un altro assalto esplosivo ai danni di uno sportello automatico. E' stato preso di mira il bancomat della Monte dei Paschi di Siene, in via Depretis a Bressana Bottarone. Le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso tre uomini, irriconoscibili perché incappucciati, arrivare a bordo di una Panda e scendere in tutta fretta per piazzare l'esplosivo, con la consueta tecnica della 'marmotta', dalla 'coda piatta' dello strumento inserito nella fessura per l'erogazione dei contanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bressana Bottarone, assalto esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i contanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fugaAssalto nella notte a un bancomat della Bcc Molise a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, fatto esplodere intorno alle 4. Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga col malloppoTempo di lettura: < 1 minutoAssalto nella notte di Pasqua a un bancomat nel Salernitano.