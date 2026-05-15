Assalto esplosivo al bancomat | banda in fuga con il denaro
Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, intorno alle 01:30, un’esplosione ha danneggiato un bancomat presso una filiale bancaria in via Guglielmo Marconi a Castel San Pietro Terme. Una banda ha utilizzato un ordigno per scassinare lo sportello automatico e ha portato via il denaro contenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre i responsabili sono fuggiti con il bottino. La zona è stata immediatamente presidiata dalle forze dell’ordine.
Un solito boato nella notte e la scoperta di un bancomat saltato. A Castel San Pietro Terme, intorno alle 01:30 del 15 maggio, una banda ha preso d’assalto lo sportello automatico della filiale Crédit Agricole di via Guglielmo Marconi. Secondo le prime ricostruzioni e l’analisi dei filmati di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Facevano saltare i bancomat con la tecnica della marmotta
Sullo stesso argomento
Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga col malloppoTempo di lettura: < 1 minutoAssalto nella notte di Pasqua a un bancomat nel Salernitano.
Assalto con esplosivo al bancomat: banda in fuga con il bottinoI malviventi, entrati in azione con modalità rapide e ben organizzate, hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico riuscendo poi a portare...
ASSALTO CON ESPLOSIVO AL BANCOMAT MPS DI VILLAFRANCA PADOVANA: QUATTRO INDAGATI DALLA SQUADRA MOBILE irog.it/?p=29087 #padova #villafrancapadovana #cronaca #SquadraMobile #poliziadistato #bancomat #ATM #TentatoFurto x.com
Poco più di tre minuti per compiere l'assalto esplosivo al bancomat della filiale BCC di Terra d'Otranto a Carmiano. #videoassalto Notte di terrore in paese. Intorno alle 3.30, la banda della marmotta ha colpito la filiale della BCC di via Battisti a #Carmiano c facebook
Assalto esplosivo al bancomat nella notte, colpo a Castel San PietroTre uomini incappucciati armeggiano intorno al bancomat. Poi l’esplosione che manda in frantumi le vetrate e fa saltare la cassa continua della filiale della Crédit Agricole di Castel San Pietro. ilnuovodiario.com
Bressana Bottarone, assalto esplosivo al bancomat: ladri in fuga con i contantiLe banconote sarebbero state macchiate con inchiostro indelebile dall'apposito dispositivo entrato in funzione con l'esplosione. Indagano i carabinieri ... ilgiorno.it