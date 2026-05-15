Assalto esplosivo al bancomat | banda in fuga con il denaro

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, intorno alle 01:30, un’esplosione ha danneggiato un bancomat presso una filiale bancaria in via Guglielmo Marconi a Castel San Pietro Terme. Una banda ha utilizzato un ordigno per scassinare lo sportello automatico e ha portato via il denaro contenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre i responsabili sono fuggiti con il bottino. La zona è stata immediatamente presidiata dalle forze dell’ordine.

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