Caldo e sicurezza sul lavoro | Cgil Cisl e Uil chiedono un tavolo urgente alla Regione Umbria

Le sigle sindacali delle costruzioni hanno richiesto alla Regione Umbria l’apertura di un tavolo urgente. L’obiettivo è discutere l’attuazione territoriale del Protocollo quadro nazionale sul caldo e la sicurezza sul lavoro. La richiesta arriva in risposta alle condizioni climatiche elevate e alla necessità di garantire la tutela dei lavoratori durante le attività all'aperto. Nessuna data o decisione è stata comunicata finora.

I sindacati delle costruzioni, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil regionali chiedono alla Regione l’apertura di un tavolo di confronto finalizzato all’attuazione territoriale del Protocollo quadro nazionale (Decreto Ministeriale n. 952025) per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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