Ataf Foggia lavoratori in sciopero attaccano Comune e CdA | Sono stati disattesi gli impegni

Notizia in breve

I lavoratori di Ataf SpA hanno scioperato per quattro ore questa mattina, dalle 8, denunciando che gli impegni presi con il Comune e il Consiglio di Amministrazione non sono stati rispettati. La protesta è stata indetta da Filt Cgil e Faisa Cisal. Durante lo sciopero, i dipendenti hanno criticato la mancata attuazione degli accordi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.