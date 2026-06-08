Ataf Foggia lavoratori in sciopero attaccano Comune e CdA | Sono stati disattesi gli impegni
I lavoratori di Ataf SpA hanno scioperato per quattro ore questa mattina, dalle 8, denunciando che gli impegni presi con il Comune e il Consiglio di Amministrazione non sono stati rispettati. La protesta è stata indetta da Filt Cgil e Faisa Cisal. Durante lo sciopero, i dipendenti hanno criticato la mancata attuazione degli accordi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.
Quattro ore di sciopero questa mattina per i dipendenti di Ataf SpA. La mobilitazione, proclamata dalle segreterie territoriali di Filt Cgil Foggia e Faisa Cisal Foggia, si è svolta dalle 8.30 alle 12.30 coinvolgendo l’intero personale dell’azienda di trasporto pubblico urbano.La protesta è stata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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