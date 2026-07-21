A Porto Cesareo, un cliente ha pagato 4 euro per un pasticciotto, generando discussioni sui prezzi estivi nella zona. Lo scontrino ha riacceso il dibattito sul costo dei dolci e delle consumazioni, con alcuni che evidenziano differenze rispetto a prezzi praticati in altre località. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di segnalazioni di aumenti sui prezzi nel settore della ristorazione e delle specialità locali durante la stagione turistica.

Un pasticciotto a 4 euro: quando il dolce diventa "salato". Uno scontrino riaccende il dibattito sul caro prezzi estivo a Porto Cesareo e, più in generale, nel Salento. A far discutere è il costo di un pasticciotto speciale, pagato 4 euro in uno storico e noto bar della marina ionica (non si tratta di uno stabilimento balneare). L'avventore, che ha condiviso la foto dello scontrino sui social, ha manifestato il proprio disappunto con una frase ironica dal retrogusto amaro, nonostante la dolcezza del prodotto: «Da Dubai è tutto», un chiaro riferimento ai prezzi ritenuti fuori misura. Va precisato che si trattava di un pasticciotto speciale, ma fino a un certo punto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Porto Cesareo, pasticciotto a 4 euro. L'amarezza del cliente: «Da Dubai è tutto»

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