Da Porto Cesareo a Torre dell’Orso spiagge violate dai rifiuti e dune prese d’assalto

Le spiagge tra Porto Cesareo e Torre dell’Orso sono invase da rifiuti abbandonati e dune affollate da visitatori. Le immagini mostrano cumuli di plastica e altri materiali gettati sulla sabbia, mentre le dune sono sature di persone e attrezzature da spiaggia. Le spiagge risultano sporche e sovraffollate, con evidenti tracce di degrado visibili a occhio nudo.

PORTO CESAREOMELENDUGNO – Le immagini, di solito, parlano da sole e non hanno bisogno di particolari descrizioni perché vengano comprese. Per alcune, poi, le parole sono del tutto superflue tanto è evidente il loro significato.È il caso delle foto inviate da un turista bergamasco che da una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Mare in Puglia: le spiagge più belle | Alpitour

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