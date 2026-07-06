Libia ritrovato in mare a Bengasi corpo del kitesurfer Mimmo Piepoli scomparso da Porto Cesareo 2 mesi fa - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Libia, nelle acque vicino a Bengasi, è stato trovato il corpo di un uomo, riconosciuto come il 39enne scomparso due mesi fa durante una sessione di kitesurf in Italia. Le autorità locali hanno segnalato che la tavola e la muta recuperate corrispondono a quelle usate dall'uomo. Al momento, non è stata ancora confermata ufficialmente l’identità del corpo.

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Al momento non c'è ancora una conferma ufficiale dell'identità ma la tavola da kitesurf e la muta segnalate dalle autorità locali corrispondono a quelle del 39enne Ritrovato in mare Libia in corpo di Mimmo Piepoli, il 39enne salentino scomparso in mare il 1° maggio mentre praticava kitesurf a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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