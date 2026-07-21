Durante un evento al festival di Giffoni, l'attrice ha affermato che le domande poste dal pubblico sono come una terapia. Ha anche commentato di preferire questa generazione, definendola quella con cui le piace trascorrere il tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Questa è la generazione che piace a me, siete voi i ragazzi con cui mi piace stare “. Lo dice Benedetta Porcaroli acclamatissima al festival di Giffoni. Scherzando, dice: “La mia psicologa, come tutti i suoi colleghi, va in ferie per due mesi d’estate, ma le vostre domande aiutano come la terapia”. La 28enne attrice romana ha ricordato commossa la sua altra volta a Giffoni: “Per me è bello essere tornata al festival. Ero venuta in un anno dimenticabilissimo e non c’erano i ragazzi, nel 2020. Oggi invece vi guardo negli occhi e siete davvero belli”. Porcaroli che ha in cantiere due progetti, la seconda stagione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Porcaroli a Giffoni: “Le vostre domande sono come una terapia”

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