Mattarella riceve gli Azzurri del Tennis al Quirinale | Le vostre vittorie sono un risultato inimmaginabile

Il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale i membri della nazionale di tennis che hanno conquistato la Coppa Davis 2025 e la Billie Jean King Cup 2025. Durante l’incontro, ha rivolto loro un breve discorso, riconoscendo le vittorie come un risultato inimmaginabile. La visita si è svolta nel pomeriggio di oggi, con una cerimonia in cui sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali ai protagonisti delle imprese sportive.

Roma, 4 maggio 2026 – Sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli Azzurri e le Azzurre che hanno vinto, rispettivamente, la Coppa Davis 2025 e la Billie Jean King Cup 2025. Gli eroi tricolori hanno ricevuto i complimenti del Capo dello Stato, grande tifoso dello sport italiano. La capitano del Team Femminile Tathiana Garbin ha accompagnato al Quirinale Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. Team straordinario che ha alzato al cielo la Billie jean King Cup nello scorso mese di settembre in Cina (leggi qui). La squadra maschile è stata, a sua volta, accompagnata dal capitano Filippo Volandri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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