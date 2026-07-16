Tre giovani sono partiti per il Giffoni Film Festival in qualità di giurati. La cerimonia si è svolta nel multisala Arcadia Cinema, dove sono stati salutati con un messaggio di incoraggiamento a essere curiosi, critici e divertirsi. Durante l’evento, si è anche assistito a una presentazione del festival, che invita i partecipanti a esercitare il senso critico attraverso il cinema. I tre ragazzi si preparano a vivere l’esperienza del festival, che si svolge nelle prossime giornate.

"Siate curiosi, esercitate il vostro senso critico, e soprattutto divertitevi". Nella cornice del multisala Arcadia Cinema, pronta all’"arrembaggio" all’Odissea di Nolan, il saluto della città a Marco, Aleandro e Thomas, già con la valigia chiusa: oggi partono per Giffoni, in veste di giurati del festival cinematografico al via. E’ la terza volta che studenti melzesi militano nella giuria del celeberrimo festival del cinema per ragazzi. E proprio a Melzo, nel corso dell’anno, si è consumata una delle poche tappe di "Giffoni School Experience", laboratorio itinerante a tutto film nel corso del quale i giovani melzesi hanno seguito corsi su linguaggio, tecniche e curiosità del cinema, e collaborato alla realizzazione di un cortometraggio girato nelle strade della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco i giurati al Giffoni film festival: "Il cinema trasforma le vostre vite. Siate curiosi, critici. E divertitevi"

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Giffoni Film Festival 2026: non solo cinema, ma un intero universo di esperienze.

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