Ecco i giurati al Giffoni film festival | Il cinema trasforma le vostre vite Siate curiosi critici E divertitevi

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre giovani sono partiti per il Giffoni Film Festival in qualità di giurati. La cerimonia si è svolta nel multisala Arcadia Cinema, dove sono stati salutati con un messaggio di incoraggiamento a essere curiosi, critici e divertirsi. Durante l’evento, si è anche assistito a una presentazione del festival, che invita i partecipanti a esercitare il senso critico attraverso il cinema. I tre ragazzi si preparano a vivere l’esperienza del festival, che si svolge nelle prossime giornate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Siate curiosi, esercitate il vostro senso critico, e soprattutto divertitevi". Nella cornice del multisala Arcadia Cinema, pronta all’"arrembaggio" all’Odissea di Nolan, il saluto della città a Marco, Aleandro e Thomas, già con la valigia chiusa: oggi partono per Giffoni, in veste di giurati del festival cinematografico al via. E’ la terza volta che studenti melzesi militano nella giuria del celeberrimo festival del cinema per ragazzi. E proprio a Melzo, nel corso dell’anno, si è consumata una delle poche tappe di "Giffoni School Experience", laboratorio itinerante a tutto film nel corso del quale i giovani melzesi hanno seguito corsi su linguaggio, tecniche e curiosità del cinema, e collaborato alla realizzazione di un cortometraggio girato nelle strade della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ecco i giurati al giffoni film festival il cinema trasforma le vostre vite siate curiosi critici e divertitevi
© Ilgiorno.it - Ecco i giurati al Giffoni film festival: "Il cinema trasforma le vostre vite. Siate curiosi, critici. E divertitevi"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giffoni Film Festival 2026: non solo cinema, ma un intero universo di esperienze.

Video Giffoni Film Festival 2026: non solo cinema, ma un intero universo di esperienze.

Notizie e thread social correlati

Giffoni Film Festival 2026: nove giorni di cinema, sogni e sfide. Il programma completo e le anteprime della 56ª edizioneDal 17 al 25 luglio 2026 si svolgerà la 56ª edizione del Giffoni Film Festival, con una durata di nove giorni.

Al Giffoni Film Festival i giovani sfidano 'Le Cose Impossibili'Al Giffoni Film Festival, dal 17 al 25 luglio, il Giffoni Innovation Hub ospita eventi dedicati ai giovani, con focus su inclusione, educazione,...

Temi più discussi: Ecco i giurati al Giffoni film festival: Il cinema trasforma le vostre vite. Siate curiosi, critici. E divertitevi; Giffoni Film Festival 2026, il programma e gli ospiti della nuova edizione a Valle Piana; #GIFFONI56 – ANTEPRIME ED EVENTI SPECIALI; Giffoni Film Festival 2026: scopri il programma, gli ospiti e come avere i biglietti.

giffoni ecco i giurati alEcco i giurati al Giffoni film festival: Il cinema trasforma le vostre vite. Siate curiosi, critici. E divertiteviÈ la terza volta che gli studenti melzesi partecipano nel ruolo di giudici alla rassegna cinematografica Vogliamo imparare il più possibile, incontrare persone speciali e aprire una porta su un nuovo ... ilgiorno.it

giffoni ecco i giurati alGiffoni Film Festival 2026: ecco il programma ufficiale, tutti gli ospiti e come partecipareDal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival 2026 con il tema Le cose impossibili. Ecco la guida completa con tutti gli ospiti, il programma dei film, i concerti e i biglietti ... skuola.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web