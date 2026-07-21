Da ieri mattina e fino al 28 agosto, il ponte ferroviario di Bressana Bottarone è chiuso al traffico in entrambe le direzioni, coinvolgendo la tratta tra Voghera e Pavia. Per limitare i disagi, sono stati istituiti servizi di trasporto sostitutivi con autobus e treni alternativi. La chiusura si inserisce nella fase di potenziamento strutturale dell'infrastruttura.

Pavia, 21 luglio 2026 – È iniziata la temuta “Fase 2” dei lavori di potenziamento strutturale del ponte ferroviario di Bressana Bottarone. Da ieri mattina fino al 28 agosto è interrotta in entrambe le direzioni la circolazione dei treni sulla tratta Voghera-Pavia. I cantieri, necessari per adeguare l’infrastruttura del ponte sul Po al futuro passaggio dell’alta velocità sulla linea Milano-Genova, hanno comportato una radicale riorganizzazione del trasporto pubblico per i numerosi pendolari. Trasporto pubblico . Alle 8 sul piazzale della stazione di Pavia, c’erano diversi bus in sosta. Com’era successo lo scorso anno, per limitare i disagi e situazioni critiche, Trenord ha deciso di implementare i bus sostitutivi per Pavia: ne è stato programmato uno ogni 15 minuti dalle 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sul Po chiuso per lavori, bus sostitutivi e treni alternativi per limitare i disagi

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Ponte di Bressana, stop ai treni tra Pavia e Voghera: tornano i bus sostitutivi

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