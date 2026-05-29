Roma-Viterbo estate di lavori e disagi | treni ridotti e bus sostitutivi fino a settembre

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dall’8 giugno, sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo, ci sono stati lavori sul ponte sul Tevere tra Saxa Rubra e Acqua Acetosa. La tratta è stata sospesa, e i treni sono stati ridotti. Al posto dei convogli, sono stati organizzati bus sostitutivi, operativi fino a settembre. La circolazione dei treni è limitata e si prevedono disagi fino al termine dei lavori.

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Dall'8 giugno sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo stop tra Saxa Rubra e Acqua Acetosa per lavori sul ponte sul Tevere. Cotral attiverà bus sostitutivi, ma ad agosto chiusura totale della tratta urbana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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