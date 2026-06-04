Treni sospesi dal 7 giugno nel nord-ovest della Lombradia | bus sostitutivi e percorsi alternativi
Dal 7 giugno, i treni nel nord-ovest della Lombardia sono sospesi su diverse tratte a causa di lavori infrastrutturali programmati. Le corse vengono sostituite con servizi di autobus e percorsi alternativi. La sospensione coinvolge più linee ferroviarie, con variazioni nella frequenza e nelle tratte operate. I viaggiatori devono pianificare gli spostamenti in anticipo, considerando le modifiche temporanee alle tratte e ai tempi di percorrenza.
Dal 7 giugno scatta una serie di modifiche alla circolazione ferroviaria nel nord-ovest della Lombardia, dovute a lavori infrastrutturali programmati su più tratte. I cambiamenti interesseranno diverse linee suburbane e regionali, con sospensioni del servizio e attivazione di bus sostitutivi.Stop. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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