Politrauma cranico al bacino e al polso parla il primario che ha curato Noemi dopo la caduta dal palco | Poteva andare peggio ecco come sta

Noemi è stata dimessa dall'ospedale dopo aver riportato un politrauma cranico, al bacino e al polso a seguito di una caduta dal palco. Il primario che ha curato la cantante ha dichiarato che le sue condizioni sono buone e che è stata fortunata, poiché poteva riportare lesioni più gravi. La cantante sta bene e non ci sono complicazioni evidenti. La prognosi è stata definita favorevole.

«È stata dimessa, sta bene. È stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi». A rassicurare i fan sulle condizioni di salute di Noemi (all’anagrafe Veronica Scopelliti) dopo la brutta caduta dal palco avvenuta domenica 19 luglio durante un concerto a San Salvo Marina (Chieti) è Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto. In un’intervista al Corriere della Sera, il medico ha ricostruito gli accertamenti condotti sulla cantante, trasportata in Pronto Soccorso subito dopo l’incidente e trattenuta in osservazione per un giorno prima delle dimissioni.... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Noemi è stata fortunata. Ha un politrauma cranico, bacino e cervicale, ma il peggio è scongiurato”: parla il primario che ha curato Noemi dopo la caduta dal palcoLa cantante coinvolta in una caduta durante un concerto ha subito un politrauma cranico, al bacino e cervicale, ma i medici hanno confermato che le...

Noemi dimessa dopo la caduta dal palco, il medico: “Solo microfratture, poteva andare molto peggio”Dopo essere caduta dal palco, cantante è stata dimessa dopo un giorno di ricovero.

Temi più discussi: Noemi e la caduta dal palco, parla il primario dell'ospedale cdi Vasto: Politrauma cranico, bacino e cervicale, ma è stata fortunata. Ecco come sta; Noemi caduta, il primario: È stata fortunata. Ha un politrauma, ma poteva avere lesioni molto più gravi. Tour sospeso, ecco fino a quando; Noemi, come sta la cantante. Il primario che l'ha curata: È stata fortunata, poteva andare molto peggio. Tour sospeso, ecco fino a quando.

Noemi è stata fortunata. Ha un politrauma cranico, bacino e cervicale, ma il peggio è scongiurato: parla il primario che ha curato Noemi dopo la caduta dal palco - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/07/21/noe… x.com

Trauma cranico, al bacino e al polso destro. Poteva andare molto peggio: il primario dell'ospedale aggiorna sulle condizioni di NoemiDopo la caduta dal palco, Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, ha spiegato il quadro clinico dell'artista ... today.it

Noemi è stata fortunata. Ha un politrauma cranico, bacino e cervicale, ma il peggio è scongiurato: parla il primario che ha curato Noemi dopo la caduta dal palcoIl primario che ha curato Noemi dopo la caduta spiega la diagnosi: politrauma, microfratture e un mese di riposo assoluto. ilfattoquotidiano.it