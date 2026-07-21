Noemi dimessa dopo la caduta dal palco il medico | Solo microfratture poteva andare molto peggio

Dopo essere caduta dal palco, cantante è stata dimessa dopo un giorno di ricovero. È stata riscontrata solo una serie di microfratture e nessuna lesione cerebrale. Il medico ha precisato che il recupero richiederà circa un mese di riposo e l’uso di un tutore al braccio. La cantante ha lasciato l’ospedale e ora si trova a casa.

Dopo la caduta dal palco e un giorno di ricovero Noemi è tornata a casa. Il primario: nessuna lesione cerebrale, un mese di riposo e tutore al braccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Noemi, le condizioni della cantante dopo il grave incidente sul palco: tour rinviato

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