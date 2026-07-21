Un appello al Politecnico di Milano chiede che la ricerca sia etica e non bellica, con l’obiettivo di evitare che l’iniziativa “Technology 4 Humanity” si limiti a uno slogan. La richiesta è stata presentata nelle vicinanze del campus Bovisa, ma la mozione proposta non è stata approvata. L’istanza sottolinea l’importanza di orientare gli accordi di ricerca verso principi etici, evitando sviluppi tecnologici che possano essere usati a scopo militare.

"Technology 4 Humanity non deve essere solo uno slogan all’apertura degli anni accademici. Chiediamo una ricerca che sia etica e non bellica": l’appello alle porte del campus Bovisa del Politecnico di Milano. L’occasione era la seduta del Senato accademico chiamata a discutere la mozione presentata da Terna Sinistrorsa, Studenti indipendenti Politecnico e da un gruppo di docenti, ricercatori e dipendenti: in 450 si sono radunati in questi mesi nella piattaforma Polimi4Gaza per chiedere di rivedere alcune clausole del Codice Etico in merito ad accordi e contratti di ricerca. Si chiedeva, in particolare, di analizzare le collaborazioni con aziende che sviluppano armamenti per evitare accordi con chi viola i diritti umani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Politecnico, accordi sotto la lente: "Ricerca etica, non bellica". Ma l’ultima mozione non passa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modello Bocca d’Enza sotto la lente del Politecnico di MilanoL’impianto idrovoro di Bocca d’Enza, situato nel comune di Sorbolo Mezzani, è stato oggetto di un recente intervento di ammodernamento e...

Vince la ricerca “SOS“. E’ di Vincenzo Bove (Imt) e mette sotto la lente la sicurezza mondialeVincenzo Bove, professore di Economia politica alla Scuola IMT, ha ricevuto un finanziamento di quasi due milioni di euro dall’European Research...

Si parla di: Politecnico, accordi sotto la lente: Ricerca etica, non bellica. Ma l’ultima mozione non passa.

Politecnico, accordi sotto la lente: Ricerca etica, non bellica. Ma l’ultima mozione non passaA presentarla in Senato 450 tra studenti, professori e dipendenti riuniti nella piattaforma Polimi4Gaza No a contratti con le aziende che sviluppano armi: non ci fermiamo, servono linee guida. ilgiorno.it

Extinction Rebellion a fianco degli studenti pro Palestina: striscione di 15 metri appeso a una gru al PolitecnicoLa protesta pro Palestina al Politecnico di Torino si allarga e scendono in campo anche gli Extinction Rebellion. Questa mattina alcuni studenti del movimento ambientalista hanno appeso su una gru uno ... torino.repubblica.it