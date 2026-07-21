Negli ultimi 15 giorni, la Polizia di Stato a Firenze ha arrestato una persona e denunciato altre quattro, durante controlli nelle zone delle fermate del tram. Le operazioni sono state condotte a bordo e nelle vicinanze delle fermate, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire la sicurezza. I controlli continuano regolarmente per monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso di illeciti.

FIRENZE – Proseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato a Firenze a bordo e nei pressi delle fermate del tram. Negli ultimi 15 giorni un arresto, 4 denunce e 800 le persone identificate dalla sezione specializzata della polizia di Firenze impiegata esclusivamente nel contrasto e nella prevenzione dei reati a bordo e nei pressi della fermata della tramvia. L’arresto è avvenuto alla fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto. Un 32enne italiano è stato visto aggirarsi con fare sospetto, i poliziotti della Pol-Tramvia hanno proceduto ad un controllo di iniziativa rinvenendo nella sua disponibilità una modica quantità di hashish. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pol-Tramvia, un arresto e 4 denunce negli ultimi 15 giorni di attività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pioggia di multe sui cantieri. Una al giorno negli ultimi due anni. Nel mirino non c’è solo la tramviaTra il 16 luglio 2024 e il 21 maggio 2026, la Polizia municipale ha emesso circa una multa al giorno sui cantieri, principalmente sulla linea...

Siena, negozi di vicinato addio: scomparse 707 attività negli ultimi dieci anniNegli ultimi dieci anni, nel territorio senese sono scomparse 707 attività commerciali di vicinato.

Firenze, trovato in possesso di droga durante un controllo della Pol-Tramvia: arrestato un 32enneUn 32enne italiano è stato arrestato in un controllo della Pol-Tramvia nei pressi della fermata tramviaria di Peretola-Aeroporto di Firenze. Visto aggirarsi con fare sospetto, i poliziotti della Pol-T ... 055firenze.it

Tramvia: proseguono i controlli della Polizia a Firenze. Ottocento le persone identificate nelle ultime due settimaneFIRENZE – Prosegue l’intensificazione dei controlli della Pol-Tramvia per la prevenzione e il contrasto ai crimini sui mezzi e alle fermate. Nelle ultime due settimane sono state 800 le persone ... piananotizie.it