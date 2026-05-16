Negli ultimi dieci anni, nel territorio senese sono scomparse 707 attività commerciali di vicinato. Questa tendenza riguarda principalmente il capoluogo e viene confermata dai dati raccolti dalla Camera di commercio e dalle associazioni di categoria locali. La perdita di negozi di quartiere rappresenta un fenomeno che si ripete nel tempo, con numeri che si aggirano intorno ad una media di circa 70 attività eliminate ogni anno. La questione è al centro delle discussioni tra operatori e istituzioni della zona.

Siena, 16 maggio 2026 – Il tema nel territorio senese è centrale da tempo, come emerge periodicamente dalle rilevazioni della Camera di commercio e dalle osservazioni delle categorie, in particolare per quanto riguarda il capoluogo. Ora l’impoverimento del commercio di prossimità nell’ultimo decennio è evidenziato, su scala regionale, da Nomisma e Osservatorio reciprocità e commercio locale. Dal 2015 al 2025 la provincia di Siena ha perso 707 negozi di prossimità, il 10,6 per cento del totale. Più della media regionale (8,1 per cento), meno di altre province (Massa Carrara, Pisa, Arezzo). Ma la tendenza è comune e porta a registrare oltre settemila esercizi commerciali in meno in tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena, negozi di vicinato addio: scomparse 707 attività negli ultimi dieci anni

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