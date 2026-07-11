Pioggia di multe sui cantieri Una al giorno negli ultimi due anni Nel mirino non c’è solo la tramvia

Tra il 16 luglio 2024 e il 21 maggio 2026, la Polizia municipale ha emesso circa una multa al giorno sui cantieri, principalmente sulla linea tramviaria 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli e su altri cantieri cittadini. In totale, sono stati effettuati controlli che hanno portato a questa media di sanzioni quotidiane.

di Antonio Passanese Una multa al giorno. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia municipale sui cantieri della linea tramviaria 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli, e su altre lavorazioni in città, tra il 16 luglio 2024 e il 21 maggio 2026. In questo periodo sono stati elevati 647 verbali, ciascuno da 866 euro, per un importo complessivo superiore ai 560mila euro, parte dei quali già riscossi dal Comune e parte ancora da incassare. Le contestazioni riguardano soprattutto la violazione dell’articolo 21 del Codice della strada, che disciplina opere, depositi e lavori stradali. Nel dettaglio, gli agenti hanno riscontrato cantieri... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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