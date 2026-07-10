Due uomini sono stati denunciati dopo una lite violenta nel centro di Bergamo. Si sono inseguiti tra le vie, colpendosi a vicenda con un cavatappi e frammenti di vetro. La polizia ha rintracciato uno dei due all’incrocio con via Angelo Mai e l’altro in piazzale Marconi, entrambi con ferite.

IL CASO. Si sono rincorsi tra le vie del centro colpendosi a vicenda con un cavatappi e dei cocci di bottiglia di vetro. Gli agenti hanno rintracciato il primo all’incrocio con via Angelo Mai e il secondo in piazzale Marconi, entrambi feriti. Le testimonianze - spiega la questura in una nota - hanno potuto ricostruire come la lite sia nata per il possesso di un pezzo di formaggio, dopo un incontro casuale nei pressi della stazione, poi degenerata in una colluttazione, durante la quale i due si erano inseguiti per le vie del centro di Bergamo. I due sono stati portati in ospedale, dove sono stati medicati per ferite giudicate non gravi, e denunciati per lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Violenta lite tra due uomini in centro a Bergamo: denunciati

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Una lite familiare scoppiata per motivi futili si è trasformata rapidamente in una violenta rissa domestica, culminata con l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Caivano, che hanno arrestato cinque persone e denunciato altre due. https://t.co/Jbs6jV0QW x.com

Violenta lite tra due uomini in centro a Bergamo: denunciatiSi sono rincorsi tra le vie del centro colpendosi a vicenda con un cavatappi e dei cocci di bottiglia di vetro. ecodibergamo.it

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