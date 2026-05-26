A Partinico il convegno conclusivo del Progetto Pippi | aiutati 30 nuclei familiari fragili
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Un convegno conclusivo ha segnato, martedì 26 maggio 2026 al Palazzo dei Carmelitani di Partinico, la chiusura del progetto — Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione — promosso e coordinato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali con fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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