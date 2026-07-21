Pnrr l' Eppo stringe la rete | sequestrati 20 milioni la presunta frode sale a 40 milioni e coinvolge 84 società

Notizia in breve

L'Eurojust ha sequestrato 20 milioni di euro legati a un'indagine sul Pnrr, portando il totale delle somme sospette a 40 milioni. L'inchiesta coinvolge 84 società e si concentra su presunte frodi nell'uso dei fondi europei destinati alle imprese. La Procura europea sta verificando le modalità di gestione e distribuzione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.