Pnrr l' Eppo stringe la rete | sequestrati 20 milioni la presunta frode sale a 40 milioni e coinvolge 84 società
L'Eurojust ha sequestrato 20 milioni di euro legati a un'indagine sul Pnrr, portando il totale delle somme sospette a 40 milioni. L'inchiesta coinvolge 84 società e si concentra su presunte frodi nell'uso dei fondi europei destinati alle imprese. La Procura europea sta verificando le modalità di gestione e distribuzione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L'inchiesta della Procura europea (Eppo) apre un nuovo fronte sul controllo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), riportando l'attenzione sui meccanismi di verifica dei fondi europei destinati alle imprese. L'ultimo sviluppo investigativo riguarda il sequestro di circa 20 milioni di euro tra conti correnti e polizze assicurative, ritenuti riconducibili a un presunto sistema di frode che, secondo gli investigatori, avrebbe coinvolto decine di aziende distribuite sull'intero territorio nazionale. L'operazione rappresenta uno dei più rilevanti interventi condotti finora nell'ambito delle verifiche sui finanziamenti europei legati al mondo della formazione e del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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