In Italia sono stati eseguiti diversi arresti nell’ambito di un’indagine europea coordinata dalla Procura europea di Venezia. L’indagine riguarda una presunta frode fiscale da oltre 78 milioni di euro, collegata al commercio all’ingrosso di prodotti per l’igiene e di elettronica. L’indagine si concentra su attività di evasione dell’Iva nel settore. Le autorità italiane hanno eseguito i provvedimenti di fermo e perquisizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Diversi arresti sono scattati in Italia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura europea di Venezia (Eppo) su una presunta frode Iva da oltre 78 milioni di euro legata al commercio all’ingrosso di prodotti per l’igiene e di elettronica. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Verona con il supporto di militari operanti a Napoli. Secondo gli investigatori, il gruppo operava tra Italia e Croazia attraverso una rete di società che acquistava prodotti per l’igiene e per la casa esenti da Iva da grossisti italiani per poi rivenderli, solo formalmente, a società fittizie nell’area di Napoli. Queste avrebbero poi commercializzato la merce incassando l’Iva senza versarla al fisco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Indagine dell’Eppo su frode Iva per 78 milioni, arresti in Italia

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Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni

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