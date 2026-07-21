La rivoluzione digitale di PlayStation rischia di trasformarsi in un boomerang. A poche settimane dall'annuncio di Sony di interrompere la produzione dei dischi fisici per tutti i nuovi giochi PlayStation a partire dal gennaio 2028, la protesta dei videogiocatori continua a crescere senza sosta. La petizione internazionale "Don't Kill the Disc" ha già raccolto oltre 300 mila firme e sta diventando uno dei più grandi movimenti di opposizione mai nati attorno a una decisione dell'industria videoludica. È la fine del concetto di proprietà del videogioco?. La campagna non chiede di eliminare il digitale, ma di mantenere la possibilità di scegliere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - PlayStation, esplode la protesta dei giocatori con la petizione ‘Don't Kill the Disc’

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